Работницу Укрпочты подозревают в краже марок почти на 1 млн грн

Подозреваемая распорядилась почтовыми марками по собственному усмотрению. Фото: pixabay

По материалам досудебного расследования работницу Укрпочты подозревают в краже почтовых марок на сумму 800 тыс. грн.

Подозреваемая воровал марки в период с июля по август 2019 г., сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.

Она исполняла обязанности начальницы отделения почтовой связи.

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Судьба марок неизвестна, женщина распорядилась ими по своему усмотрению.

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.

Женщине в США, которая была ложно арестована за якобы кражу в магазине сети супермаркетов Walmart, должна одержать компенсацию в размере $2,1 млн.