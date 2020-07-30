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четверг, 30 июля 2020 18:46

Рабинович купил телеканал

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Рабинович купил телеканал
Вадим Рабинович приобрел музыкальный телеканал O-TV. Фото: mediananny.com

Депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Рабинович приобрел музыкальный телеканал O-TV.

Права на него ему продал бывший нардеп Александр Бригинец, сообщает "Детектор медиа".

Рабинович стал владельцем 50% ООО "Музыкальный канал О-ТВ". Остальные 50% компании принадлежат помощнику на общественных началах Рабиновича Андрею Алешину.

Бригинец заявил, что назначенное на время его депутатства руководство привело к тому, что долги О-TV составили около 10 млн грн.

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Рабинович ему пообещал, что канал будет оставаться музыкальным и действовать согласно украинскому законодательству.

В Чернигове на Болдиной горе забросали яйцами автомобиль нардепа Вадима Рабиновича. Во время столкновения с полицией мужчины распылили аэрозоль раздражающего действия. Один из полицейских получил телесные повреждения. Его отправили в больницу.

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