Рабинович купил телеканал

Депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Рабинович приобрел музыкальный телеканал O-TV.
Права на него ему продал бывший нардеп Александр Бригинец, сообщает "Детектор медиа".
Рабинович стал владельцем 50% ООО "Музыкальный канал О-ТВ". Остальные 50% компании принадлежат помощнику на общественных началах Рабиновича Андрею Алешину.
Бригинец заявил, что назначенное на время его депутатства руководство привело к тому, что долги О-TV составили около 10 млн грн.
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Рабинович ему пообещал, что канал будет оставаться музыкальным и действовать согласно украинскому законодательству.
В Чернигове на Болдиной горе забросали яйцами автомобиль нардепа Вадима Рабиновича. Во время столкновения с полицией мужчины распылили аэрозоль раздражающего действия. Один из полицейских получил телесные повреждения. Его отправили в больницу.
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