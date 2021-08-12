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пятница, 13 августа 2021 07:00

Пятница 13-е: кого будет преследовать удача в самый мистический день лета

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Пятница 13-е: кого будет преследовать удача в самый мистический день лета
Повезет смелым. Не удивляйтесь невероятном стечении обстоятельств. Фото: pixabay.com

13 августа обещает массу ярких романтических событий. Будьте готовы к самым неожиданным встречам. Доверьтесь судьбе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Подавлять однообразие, - говорит астролог. - Позвольте себе пофантазировать, не переживайте через мелкие неудачи. Продолжается период господства здравого смысла и трезвого расчета. Хорошо будет вестись интеллектуалам. Самое время начать очередной курс обучения. Повышайте квалификацию. Чаще советуйтесь с экспертами. Дух авантюризма будет витать в воздухе. Повезет смелым. Не удивляйтесь невероятном стечении обстоятельств. В мистический день лета удача будет преследовать Овнов, Львов и Весов. Радуйтесь находкам. Будьте щедрыми на сюрпризы для знакомых и незнакомцев".

Овен

Дела будут вестись хорошо. Можно рассчитывать на дополнительную прибыль. Не верьте слепо рекламным объявлением. Подходите тщательно к выбору необходимых товаров.

Телец

Впереди вас ждет период малых доходов. Помните об этом, когда планируете праздничные расходов. Оставляйте нетронутым финансовый запас.

Близнецы

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Следите за правильностью оформления финансовых документов. Не допустите большие убытки.

Рак

Бюджет будет постепенно пополняться. Уделите больше внимания финансовым вопросам. Время приобрести бытовую технику и средства связи.

Лев

Без работы не останетесь, но получить заработок вовремя не сможете. Хорошо будет вестись тем, кто имеет несколько источников доходов.

Дева

Финансовые партнеры могут менять условия сотрудничества. Принятые соглашения впоследствии будут отменены. В этот день лучше заниматься ревизией своих активов.

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Весы

Вы будете иметь положительный финансовый баланс. Можно не отказывать себе в удовольствии щедро одарить родных.

Скорпион

Сдерживайте свои желания. Покупка изысканных дорогих вещей сейчас неуместна. Не покупайте товары в рассрочку.

Стрелец

Не берите на себя ответственность за чужие деньги. Не обещайте своей финансовой поддержки друзьям. Ваш карман полупустой.

Козерог

Есть опасность потерять часть своей прибыли. Не полагайтесь на посредников. Проводите самостоятельно необходимые расчеты.

Водолей

Улучшение финансового положения не ожидается. Внимательно следите за изменениями на рынке. Список расходов придется пересматривать.

Рыбы

Нагрузка на ваш кошелек растет. Разделите ежедневные расходы с близкими. Самостоятельно обеспечить себя необходимым будет трудно.

Гороскоп на эту неделю не оставит равнодушным ни одного. Астролог рассказала, кто станет богатым и успешным.

Автор: Gazeta.ua
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