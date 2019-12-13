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пятница, 13 декабря 2019 09:05

Пятница 13-е: какой будет погода

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Пятница 13-е: какой будет погода
В Украине потепление. Фото: УНН.

В пятницу, 13 декабря, в Украине будет теплая погода.

Днем температура воздуха поднимется до +2 +7 градусов по Цельсию, сообщает Украинский гидрометцентр.

Даже ночью во многих областях столбики термометра покажут "плюс". Теплее всего будет на юге.

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Осадков не прогнозируют. Дождливо только в Закарпатской области. Синоптики обещают пасмурную погоду по всей Украине. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

В Киеве днем ​​+1 +3 градуса, а ночью -1 +1 градус. Без осадков.

Украинцы в ожидании новогодних праздников и уже планируют отдых и праздничный стол. Традиционными блюдами являются мясо или рыба, салаты, фрукты, с напитков - шампанское. Gazeta.ua узнала во сколько обойдется праздничное застолье в Черкассах.

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Дата
13
декабря

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