Пять крымчан этапируют в российское СИЗО

Крымчан этапируют в российское СИЗО. Фото: РБК

Российский военный суд в Ростове-на-Дону отклонил все ходатайства адвокатов, поданных на предварительном слушании по первой пятерке второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир".

Он принял решение о продлении ареста крымских татар и этапировании их из Крыма в ростовское СИЗО-1, сообщил адвокат Эдем Семедляев в видео, опубликованном в Facebook "Крымской солидарностью".

При этом было удовлетворено ходатайство прокурора о продлении меры пресечения фигурантам "дела" на полгода.

Следующее заседание назначено на 11 января 2021 года, "если ребят успеют этапировать".

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28 декабря суд в Ростове-на-Дону провел предварительное слушание по первой пятерки "второй симферопольской группы Хизб ут-Тахрир". В эту группу вошли Ремзи Бекиров, Риза Изетов, Раим Айвазов, Шабан Умеров, Фарход Базаров.