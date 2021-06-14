Пять идей на вечер, которые помогут расслабиться и восстановить силы

Настоящим релаксом станет тарелка черешни. Наслаждайтесь с удовольствием. Фото: pixabay.com

14 июня все будут быстро уставать. Не хватит времени на перекус, перерыв или прогулку. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не сидите все время в помещении, - говорит астролог. - Чаще выходите подышать свежим воздухом. Проветривайте комнату перед сном. Вечер понедельника проведите так, чтобы восстановить силы и расслабиться. Сходите в бассейн, отдохните в парке. Например, устройте пикник с друзьями на природе. Возьмите часть работы домой и поезжайте из офиса на полчаса раньше. Это поможет избежать пробок и успеть на ужин с любимыми. Хорошо отдохнуть поможет хорошая комедия или любимая книга. Настоящим релаксом станет тарелка черешни. Наслаждайтесь с удовольствием. Это даст сил хорошо провести неделю и повысит производительность труда".

Овен

Не желательно делать аборты в этот день. Трудно будет остановить кровотечение. Возможны и дальнейшие осложнения.

Телец

В этот день не следует делать проколов различных частей тела и татуировки. Осторожно обращайтесь с острыми предметами.

Близнецы

Увеличится количество больных на инфаркты и инсульты. Вы относитесь к группе риска. Контролируйте показатели артериального давления.

Рак

Снижается эластичность тканей организма. Неудачное растяжение связок может привести к разрыву. Хорошо разогревайте тело перед тренировкой.

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Лев

Снижается перистальтика кишечника. Перейдите на облегченное питание. Отдавайте предпочтение овощам и фруктам.

Дева

Берегитесь сквозняков. Особенно если есть склонность к простудам. Спровоцируете насморк. Не тяните с лечением заболеваний носоглотки.

Весы

Обходите агрессивных животных на улице. Не провоцируйте их. Осторожно обращайтесь и с домашними любимцами.

Скорпион

Будет беспокоить изжога. Меняется кислотность желудочного сока. Откорректируйте соответствующим образом дневной рацион.

Стрелец

Слизистая глаза будет слишком чувствительной. Не следует подбирать контактные линзы. Избегайте попадания в глаза химических веществ.

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Козерог

Будет беспокоить бессонница. Прогуляйтесь по свежему воздуху перед сном. Не работайте допоздна. Вместо просмотра новостей послушайте приятную музыку.

Водолей

Стимулируйте выведение из организма токсинов и шлаков. Промывайте почки. Меньше ешьте в течение дня.

Рыбы

Резко снижается работоспособность. Не проводите весь день в кресле и на диване. Лучше заняться аэробикой или плаванием.

14 июня - эмоционально напряженный день. Не будет хватать терпения и времени. Астрологиня рассказала, как прожить его успешно.