Пьяный водитель заснул за рулем посреди дороги

В Харькове пьяный водитель заснул за рулем авто посреди дороги.
Мужчина остановился перед светофором, и пока ждал зеленого света, заснул. Об этом сообщают "Джедай".
На стоящий посреди дороги автомобиль, обратили внимание прохожие, они вызвали полицию. Однако, даже патрульным не сразу удалось разбудить мужчину.
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В городе Желтые Воды Днепропетровской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Еще четверо пострадали. Как отмечается, на ул. Казацкой славы легковушка въехала в дерево. Обстоятельства аварии пока неизвестны.
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