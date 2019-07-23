Пьяный водитель заснул за рулем посреди дороги

Пьяный водитель заснул за рулем пока ждал зеленого света светофора. Фото: PMG.ua

В Харькове пьяный водитель заснул за рулем авто посреди дороги.

Мужчина остановился перед светофором, и пока ждал зеленого света, заснул. Об этом сообщают "Джедай".

На стоящий посреди дороги автомобиль, обратили внимание прохожие, они вызвали полицию. Однако, даже патрульным не сразу удалось разбудить мужчину.

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