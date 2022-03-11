Путину и Лукашенко можно будет желать смерти в Facebook и Instagram

Facebook и Instagram позволят призывы к насилию против россиян и их военных. Фото: BBC.com

Пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах разрешат призывы к насилию против россиян и их военных, если речь идет о вторжении в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Пользователи этих соцсетей смогут публиковать призывы о насилии против россиян, если в сообщениях будет информация о войне в Украине. Также соцсети временно разрешат некоторые сообщения, содержащие призывы к смерти Путина и Лукашенко. Об этом идет речь во внутренних письмах Meta-платформы. Ранее подобные публикации эти сайты блокировали из-за разжигания межнациональной розни.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.