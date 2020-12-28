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понедельник, 28 декабря 2020 13:42

Путина назвали похитителем Рождества 2020-го

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Путина назвали похитителем Рождества 2020-го
Украинцы назвали Путина похитителем Рождества. Фото:ТАСС

По мнению украинцев президент РФ Владимир Путин больше подходит на роль похитителя Рождества 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

28% украинцев назвали Владимира Путина наиболее похожим на похитителя Рождества 2020-го среди иностранных лидеров.

8% респондентов назвали таким - Дональда Трампа, 7% - Александра Лукашенка, 6% - Джорджа Сороса и около 3% - Ким Чен Ина и Си Цзинпиня.

14% сказали, что никого из перечисленных нельзя назвать похитителем Рождества, а 29% - затруднились с ответом.

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"Интересно, что первенство Путина в роли похитителя Рождества признали во всех регионах Украины, кроме Востока: там он 1-е место разделил с Дональдом Трампом и Джорджем Соросом", - говорится в сообщении.

Опрос показал, что 71% граждан желают здоровья в качестве подарка на Новый год. Мир в стране хотят 39,5% респондентов.

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