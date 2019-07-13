Путин завел Медведчука в минский процесс через Меркель

Путин подсказал Меркель фамилию Медведчука. Фото: Facebook

Президент РФ Владимир Путин привлек пророссийского политика, своего кума Виктора Медведчука к участию в Минском процессе, подсказав его фамилию канцлеру Германии Ангелы Меркель.

Такое заявление в эфире Радио НВ сделал новоназначенный представителем Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.

"Вспомните, как Медведчук появляется в Минском процессе. Вот сейчас рассказывают "[экс-президент Петр] Порошенко такой сякой" — да не Порошенко его назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Она назвала во время открытой встречи, что этот человек мог бы быть [в ТКГ] - где он взялся, его фамилию канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина", — сказал он.