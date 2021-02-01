"Путин уже не выражает оптимизма" - "Северный поток-2" не имеет шансов

Россия весь прошлый год пыталась пропагандистски маневрировать в условиях американских санкций против "Северного потока-2".
Об этом в интервью журналу "Країна" сказал эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар.
"Периодически заявляла, что работы скоро завершат. В декабре построили жалкий участок 2,6 километра на мелководье в исключительной морской экономической зоне Германии, она не подпадает под санкции. На это потратили 2 недели. С таким темпом работы в датском секторе Балтики продлятся 1,5 года. Это иллюстрация "технологической мощи" России - без западных трубоукладчиков они ничего не могут", - отмечает эксперт.
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Нет шансов достроить проект в указанные сроки, говорит он.
"США ввели новые санкции против этого проекта в дополнение к предыдущим 2019 года. Последние недели от участия в нем отказался ряд компаний. Ни Газпром, ни Путин уже не выражают оптимизма", - добавляет Михаил Гончар.
Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 28 января.
Компания Nord Stream 2 AG утверждает, что планирует завершить большие строительные работы 1-й из 2 ветвей российского газопровода в обход Украины в 1-й половине 2021 года, несмотря на санкции США.
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