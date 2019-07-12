"Путин, ты ху*ло": украинский журналист записал обращение к президенту РФ

Журналист Артем Овдиенко обратился к Путину и анонсировал телемост с Грузией. Фото: скриншот с видео

Ведущий 24 канала Артем Овдиенко записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину и анонсировал телемост с "Рустави-2", во время которого украинцы и грузины должны обсудить противодействие российской агрессии.

"Коллеги из Рустави 2 не дадут соврать. Путин, ты ху*ло. И чем раньше мы тебя увидим в гробу в белых тапочках, тем больше саперави и цинандали мы вместе выпьем в этот радостный день. Но пока твой ботокс еще окончательно не проел твой мозг, объясни мне, что ты к нам лезешь? Чего тебе не сидится ровно на твоей дряблой попе, что ты все к нам лезешь и лезешь? К нам - в Украину, в Грузию, в Молдову? ", - сказал журналист в видео, которое опубликовано на его странице в Facebook.

Овдиенко посоветовал России не лезть в дела других стран, а разбираться с собственными проблемами.

"Как ни наводнение, которое у тебя твои МЧСники проспали, так старая советская подводная лодка у тебя тонет, которую ты перекрасил и на голубом глазу называешь современным грозным оружием. Как не очередной самолет, собранный из говна и палок, у тебя разбивается, так очередной тысячекилометровый нефтепровод засоряется. Потому что ты за 20 лет своего правления уже просрал все полимеры. Это не мы с грузинами должны напоминать, что ты ху*ло, это твои россияне должны тебе такое говорить и уже скажут очень скоро ", - отметил журналист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин обсудил Украину с Совбезом

По его словам, пока граждане РФ не предпринимают никаких действий, чтобы остановить агрессию Путина, украинцам и грузинам следует посоветоваться, как защищаться от "сранного русского мира".

"Смотреть можно и россиянам, но для этого вам нужно получить в РПЦ справку о надежности духовных скреп. Заверьте на работе у вашего парторга из "Единой России" и предъявите затем в ФСБ, чтобы они вам талон на двухчасовой интернет выдали", - пошутил Овдиенко.

Если телеканал в Украине начинает транслировать российскую пропаганду, его мгновенно надо лишать лицензии. Для этого нужно менять законодательство. Об этом сказал комик и волонтер Сергей Притула.