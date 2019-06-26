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воскресенье, 30 июня 2019 23:25

Путин сейчас изучает Зеленского - экс-посол США в Украине

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Путин сейчас изучает Зеленского - экс-посол США в Украине
Экс-посол США в Украине Джон Хербст: В новой должности Зеленский был хорошим бизнесменом и юмористом Фото: Уніан

Президент России Владимир Путин не знает, как вести себя с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал бывший американский посол в Киеве Джон Хербст.

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"К новой должности Зеленский был хорошим бизнесменом и юмористом. Это потребовало двух характеристик: быть твердолобым и уметь читать публику. Когда Путин начал раздавать паспорта, Зеленский ему вивповив на это резко. Путин не привык к таким ответам. Поэтому он не доволен. Ранее держал имидж умника. Но трудно им оставаться, когда соревнуешься с комиком мирового уровня. Ожидания людей очень высоки. Но президент должен определить приоритеты. Путин сейчас изучает Зеленского. До сих пор не знает, как управлять им. Так как он не из советской системы. В любом случае, Украина не одна. Имеет все международное сообщество, которая будет продолжать ее поддерживать ", - говорит экс-посол.

Полное интервью Джона Хербста читайте в 25-м номере журнала "Країна" за 27 июня.

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