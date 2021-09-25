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суббота, 25 сентября 2021 17:36

Путин оставил многочисленные армейские батальоны у границ Украины

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Путин оставил многочисленные армейские батальоны у границ Украины
Российские военные учения "Запад-2021" завершились, однако армейцы РФ к местам постоянной дислокации не возвращаются. Фото: Reuters

Москва после учений "Запад-2021" оставила в приближенных к границе Украины районах многочисленные армейские батальоны.

Украинское командование не фиксирует массового возвращения военных РФ к местам постоянной дислокации. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью Радио Свобода.

"Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, что прошло торжественное закрытие учений, на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, которые появились дополнительно, прежде всего во время проведения этих учений, и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации", - рассказал Залужный.

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Эти батальонно-тактические группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России. По данным командования, каждая такая группа насчитывает около тысячи российских военных.

Залужный отметил, что хотя эти военные и "не стоят с автоматами" под украинской границей, однако находятся в соответствующих районах РФ, приближенных к Украине.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что некоторые военные все же возвращались к местам дислокации для голосования на выборах в Государственную думу. Но это не значит, что украинское командование может "расслабляться".

В России и Беларуси состоялись совместные военные учения "Запад-2021".

Они продолжались с 10 до 16 сентября. Учения были на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах в Беларуси.

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Дата
25
сентября

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