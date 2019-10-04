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понедельник, 07 октября 2019 20:23

"Путин неудобен российским богачам" - социолог о смене власти в РФ

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&quot;Путин неудобен российским богачам&quot; - социолог о смене власти в РФ
Ирина Бекешкина: Без Украины невозможно реализовать российские имперские замашки. Фото: Сергей Старостенко

Уходит поколение людей, которое связывало свои надежды с Россией.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"До войны отношения украинцев к РФ было стабильно положительным. С ее началом количество сторонников резко уменьшилось. Сейчас - преимущественно негативное, но до 30 процентов населения положительно относятся к России, и этот показатель даже растет", - говорит социолог.

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По ее мнению, при нынешнем руководстве Россия не откажется от имперской политики.

"Кремль не может смириться с тем, что Украина идет в Европу, а главное - подальше от нее. Без Украины невозможно реализовать российские имперские замашки. Остается только Беларусь, сомнительное достижение с точки зрения геополитики. Не будет Евразийской империи. Останется только "Азия" без "Евро".
Путин неудобен богачам, которые теряют капиталы из-за санкций. Поэтому когда кресло хозяина Кремля станет вакантным, изменения могут произойти", - добавляет Ирина Бекешкина.

Полное интервью с Ириной Бекешкиной читайте в журнале "Країна" от 3 октября.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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