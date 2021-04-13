Путин мстит Турции за поддержку Украины - эксперт

Сергей Данилов: "Отмена авиасообщения с Турцией – месть Путина за поддержку Украины". Фото: Радио Свобода

Присоединение Турции к "Крымской платформе" Кремль расценивает как враждебный шаг. И ограничением авиасообщения пытается повлиять на турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Об этом Gazeta.ua рассказывает эксперт Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Из всего можно сделать вывод, что отмена авиасообщения – это ответ Путина на шаги Эрдогана, сделанные им во время встречи с Зеленским. – отмечает он. – В частности, на заявления о поддержке территориальной целостности Украины и присоединении к "Крымской платформе". Российская Федерация оказывает силовое давление на Украину в период крайнего обострения на Донбассе. Поэтому любую поддержку, предоставляемую украинской стороне, Кремль расценивает как враждебный шаг по отношению к нему. Присоединение Турции к "Крымской платформе" – очень болезненная для Кремля тема, на которую он не мог не отреагировать".

Относительно экономических последствий этого решения эксперт заявил:

"Особых последствий это решение не будет иметь ни для Европы, ни для Украины. Для Турции прекращения авиаперевозок – это довольно ощутимый удар, поскольку ее туристическая сфера платит большие налоги в бюджет. Но запрет на авиаперелеты продлится только до конца весны и не распространился на лето. Для турецкой экономики это больно, но не смертельно. Также пострадают и российские туроператоры, продавшие путевки, и авиакомпании, осуществлявшие перевозки. Учитывая, что полмиллиона человек уже забронировали билеты, убытки будут существенными".

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Заявление Эрдогана в поддержку "Крымской платформы" Сергей Данилов расценивает так:

"У Турции с Россией сложные отношения дружбы-вражды. Обе страны пытаются найти рычаги влияния друг на друга. И у каждой есть определенный набор инструментов, которые они время от времени используют. Прекращение авиаперелетов в Турцию – это демонстрация Россией своего отношения к позиции турецкого лидера, чтобы в дальнейшем осуществлять корректировку его действий. О влиянии Эрдогана на позицию России в данном случае речь не идет. Речь идет о влиянии "Крымской платформы", участником которой отныне будет Турция, на актуализацию вопроса оккупации Крыма на международной арене. Благодаря таким инициативам, как "Крымская платформа", вопрос полуострова поднимается на международный уровень. И это крайне нервирует Россию. Не стоит ожидать какого-то быстрого эффекта от этих инициатив, но и не стоит их недооценивать".

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией под предлогом профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать с 15 апреля по 1 июня.