"Пусть у себя дома пением зарабатывают" - "ЕС" добилась запрета на въезд Сюткина и Серова

"Европейская Солидарность" добилась решения Службы безопасности Украины о запрете въезда в Украину на 3 года российскому певцу Валерию Сюткину, который поддерживает российскую агрессию и оккупацию Крыма. Также СБУ проинформировало Государственную пограничную службу о нарушении правил пересечения государственной границы Украины и посещения оккупированного Крыма другим российским певцом Александром Серовым. О возможности пересечения им границы будет приниматься решение пограничниками.

Об этом сообщил инициатор депутатского обращения народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев на своей странице в сети Facebook.

"Европейская Солидарность" добилась от СБУ запретить въезд в Украину российскому певцу, который поддержал оккупацию Крыма

"СБУ отреагировала на коллективное письмо 40 депутатов из Европейской Солидарности, Голоса, Батькивщины и За будущее. Сюткину запрещен въезд в Украину. Относительно другого московского гастролера, Серова, решение должна принять Государственная пограничная служба.

Пусть у себя дома пением зарабатывают", - сообщил парламентарий.