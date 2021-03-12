"Психика ребенка - хрустальная ваза". Учительница разрушила жизнь "пацанки"

 
Ексклюзивы
1/5
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 441
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 423
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 1908
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1017
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 11700
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 243
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 315
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2115
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1035
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
15
14
3
6
5
Покерный клуб открыли в Доме профсоюзов, где погибали майдановцы - как он работает
Покерный клуб открыли в Доме профсоюзов, где погибали майдановцы - как он работает
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Назвали самые амурные станции столичного метро - карта
Назвали самые амурные станции столичного метро - карта
&quot;Бизнес для своих&quot; - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
"Бизнес для своих" - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
&quot;Такой роскоши не видела нигде&quot; - украинка о переезде в Катар
"Такой роскоши не видела нигде" - украинка о переезде в Катар
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин
"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 504
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2115
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 324
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 369
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 162
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
пятница, 12 марта 2021 20:05

"Психика ребенка - хрустальная ваза". Учительница разрушила жизнь "пацанки"

  Комментировать
&quot;Психика ребенка - хрустальная ваза&quot;. Учительница разрушила жизнь &quot;пацанки&quot;
Ирина "Бакуля" Бакулина не умеет читать. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Директор Школы леди Татьяна Мокриди рассказала об участнице реалити 18-летнюю Ирину "Бакуль" Бакулину, которая не умеет читать.

"Когда услышала, как читает Ирина, была шокирована. Если слово "читает" в этом случае уместно. Даже не думала, что в эпоху диджитализации есть дети, которые этого не умеют", - отметила Мокриди.

Ученица Школы леди реалити "Від пацанки до панянки", которое показывает "Новый канал", рассказала, что учительница на нее кричала.

"Поэтому девушка получила огромный страх и боялась взять в руки книгу. А родным было все равно, как растет и учится Ира. К сожалению, психика ребенка оказалась хрустальной вазой, которую теперь годами надо собирать из хрупких обломков", - сказала директор.

Руководитель проекта Ксения Бабенко рассказала, что часто читает с участницей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пацанки" разбили декорации во время знакомства в Школе леди

"Принесла Ирине несколько книг и она выбрала то, что ей нравится. Меня радует, что "Бакуля" проявляет интерес к чтению", - рассказала она.

Участница реалити "Від пацанки до панянки" Алина "ЛуиВиттон" Летко покинула проект. Она не смогла выполнить задание первого дня в Школе леди.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Психика ребенка - хрустальная ваза". Учительница разрушила жизнь "пацанки"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
марта

656 лет назад основали ведущий университет Европы

Тотальный карантин: закрыли парки, школы и междугороднее сообщение

Владимир Ященко мог прыгать в высоту на 2,5 м

Студенты встали на защиту проукраинского преподавателя

Землетрясение разрушило город

Папа извинился за грехи Католической церкви

Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 199387
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 79763
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 16020
Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье
Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье
 Просмотров: 13149
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
 Просмотров: 11700
Общество
Покерный клуб открыли в Доме профсоюзов, где погибали майдановцы - как он работает
Покерный клуб открыли в Доме профсоюзов, где погибали майдановцы - как он работает
15
 Просмотров: 198
Назвали область, которая может попасть в красной зоне
Назвали область, которая может попасть в красной зоне 1 Просмотров: 531
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
14
 Просмотров: 450
Винница переходит на "красный" карантинный режим
Винница переходит на "красный" карантинный режим Просмотров: 324
"Какой дурак придумал изменение времени" - что думают украинцы о переводе часов
"Какой дурак придумал изменение времени" - что думают украинцы о переводе часов
11
 Просмотров: 729
Больше всего комментируют
4
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
4
В РФ не хватит мощностей, чтобы захватить Украину - министр
2
Трогательная история: мужчина спас четвероногих с тонущего судна
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
Голосов: 55537
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть