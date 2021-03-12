"Психика ребенка - хрустальная ваза". Учительница разрушила жизнь "пацанки"

Ирина "Бакуля" Бакулина не умеет читать. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Директор Школы леди Татьяна Мокриди рассказала об участнице реалити 18-летнюю Ирину "Бакуль" Бакулину, которая не умеет читать.

"Когда услышала, как читает Ирина, была шокирована. Если слово "читает" в этом случае уместно. Даже не думала, что в эпоху диджитализации есть дети, которые этого не умеют", - отметила Мокриди.

Ученица Школы леди реалити "Від пацанки до панянки", которое показывает "Новый канал", рассказала, что учительница на нее кричала.

"Поэтому девушка получила огромный страх и боялась взять в руки книгу. А родным было все равно, как растет и учится Ира. К сожалению, психика ребенка оказалась хрустальной вазой, которую теперь годами надо собирать из хрупких обломков", - сказала директор.

Руководитель проекта Ксения Бабенко рассказала, что часто читает с участницей.

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"Принесла Ирине несколько книг и она выбрала то, что ей нравится. Меня радует, что "Бакуля" проявляет интерес к чтению", - рассказала она.

Участница реалити "Від пацанки до панянки" Алина "ЛуиВиттон" Летко покинула проект. Она не смогла выполнить задание первого дня в Школе леди.