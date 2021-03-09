"Пацанка", которая не смогла отказаться от брендовых вещей, первой ушла из реалити

Участница реалити "Від пацанки до панянки" Алина "ЛуиВиттон" Летко покинула проект. Она не смогла выполнить задание первого дня в Школе леди.
Искусственный интеллект Арина попросила учениц сложить вещи в чемоданы. После этого они спустились в холл замка, где их ждала новая школьная форма - пиджаки, брюки и ботинки.
"Чтобы их получить, ученицам надо было отказаться от 5 старых вещей. Ведь они символизируют прошлое жизнь", - сказала директор Школы леди реалити, которое показывает "Новый канал", Татьяна Мокриди.
Летко не смогла этого сделать.
"Ученица стала зависимой не только от алкоголя и наркотиков, но и от вещей. Она фанатично скупает одежду известных брендов. И в Школе леди сделала выбор в его пользу", - добавила директор.
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Участница реалити не надела школьную форму, забрала свои вещи и оставила Школу леди.
2 участницы реалити "Від пацанки до панянки" снесли декорацию - букву Z. Знакомство не прошло спокойно. "Пацанки" начали драться, чтобы выяснить, кто будет лидером.
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