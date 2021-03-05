"Пацанки" разбили декорации во время знакомства в Школе леди

2 участницы реалити "Від пацанки до панянки" снесли декорацию - букву Z. Знакомство не прошло спокойно. "Пацанки" начали драться, чтобы выяснить, кто будет лидером.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" "Пацанки" поломали декорации

"Я ожидала увидеть ярких девушек. Реальных конкуренток вообще не было", - рассказала участница реалити на "Новом канале" Валерия "Чича" Ткаченко.

17-летняя Ткаченко - в прошлом футболистка. Ей пришлось покинуть это хобби после остановки сердца. Впоследствии девушка начала употреблять наркотики. Во время 1-ой встречи с другими участниками она не билась, а разнимала других.

"Мы знакомились с девушками у большой буквы Z. Не знаю, с чего она там была сконструирована. Но мне захотелось на нее вылезти. Я подумала, что это будет очень весело. Залезла наверх и легла. Было мягко и хорошо. Чего к меня полезла Валерия "Ким" Парыгин, не знаю. Ведь место было для одной. В один момент услышала хруст. А что оно хрустнуло - мой позвоночник или буква - не знаю", - отметила "Чича".

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Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" "Пацанки" поломали декорации

Участница 5-го сезона реалити 24-летняя Георгина "Джорджик" Данканич из Мукачево рассказала, как потеряла брата и деда. Она отметила, что ее мать часто употребляла алкогольные напитки.