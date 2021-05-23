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воскресенье, 23 мая 2021 11:08

Проведут перерасчет пенсий: кому ждать доплат

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Проведут перерасчет пенсий: кому ждать доплат
В Украине проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Фото: Ирина МАМРИГА

Перерасчет пенсий проведут в июне пенсионерам. Раньше это делали в апреле, поэтому люди смогут получить доплаты за апрель и май задним числом.

Это разъяснила начальница Главного управления Пенсионного фонда в Киеве Лариса Дзядевич, пишет "Украина 24".

"С 1 апреля без дополнительного обращения Пенсионный фонд проводит перерасчет пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в который производится перерасчет пенсий, получили такое право, а именно - если человек после назначения пенсии проработал 24 месяца или если период страхового стажа был меньше, но прошло не менее 2 лет ", - пояснила Дзядевич.

Она отметила, что лично обращаться в пенсионный фонд не нужно.

"Пенсионный фонд, который обрабатывает такие документы, обязательно проведет перерасчет пенсий, люди в июне получат свои доплаты за апрель и май, и лично обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно", - сказала она.

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На формулу расчета пенсии влияет средняя зарплата, трудовой (страховой) стаж и индивидуальный коэффициент заработка.

Трудовой стаж считается в процентах (1 год = 1%), в соответствии с ним зачислят все время, которое человек проработал с момента последнего перерасчета пенсии или выхода на пенсию.

Коэффициент заработка повлияет на увеличение пенсии в случае, если после выхода на пенсию выросла и зарплата работающего пенсионера. Если работающий пенсионер зарабатывает меньше, чем до выхода на пенсию, при пересчете будет учтен только дополнительный стаж, а новая зарплата - нет.

В течение 2021 года Минсоцполитики планирует повысить пенсии для инвалидов первой группы. Предлагают на 40% повысить выплаты ликвидаторам на ЧАЭС.

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