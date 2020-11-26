Проукраинские партии не могут объединиться и действовать сообща - Лапин

Игорь Лапин: Проукраинским силам нужно привлечь как можно больше тех, кто не определился, на свою сторону Фото: Тарас Подолян

Досрочные парламентские выборы сейчас невыгодны проукраинским силам. Зеленский еще имеет рейтинг почти 30 процентов.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал юрист, ветеран русско-украинской войны Игорь Лапин.

"Если президент разгонит Раду, заведет туда под своим именем 15-20 процентов. Это будет самая большая фракция, которая будет назначать премьера. Шило на мыло. Сначала "Слуга народа" должен занять и облизать 300 миллиардов дефицита бюджета, повышение цены на газ на 35 процентов и вместе с этим якорем пойти на дно. Этого не произойдет раньше весны.

Россия влияет на свои политические проекты в Украине. Действуют слаженно. Например, Партия Шария не пошла нигде, кроме городов, где точно могла пройти в органы местной власти. Речь про Одессу, Мариуполь, Харьков. Если бы попробовала во Львове, откусила бы кусок электората ОПЗЖ и в местный совет не попала бы. В Одессе "Европейская солидарность" взяла почти 12 процентов. Этот показатель мог быть лучше, если бы, например, "Национальный корпус" не оттянул на себя 1,5 процента. Проукраинские партии не могут объединиться и действовать сообща", - объясняет эксперт.

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По его мнению, огромное количество людей находится вне электоральным полем.

"Условно, "Батькивщина" 8 процентов поддержки, ОПЗЖ и ЕС - где-то по 15-20. А остальные даже не идет на выборы. Проукраинским силам нужно привлечь как можно больше этих людей на свою сторону", - добавляет он.

Полное интервью с Игорем Лапиным читайте в журнале "Країна" от 26 ноября.

25 октября в Украине состоялись местные выборы. Проходили по новому административно-территориальному устройству и законодательству.