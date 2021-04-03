Противники вакцинации похитили вакцину - защищали пенсионеров

Один из них отвлекал персонал. Фото: pixabay.com

В городе Мариуполь, что в Донецкой области, молодые люди украли вакцину от коронавируса.

Один из них отвлекал персонал и притворился, что ему стало плохо, а другие воровали препарат, сообщает One News.

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Противники вакцинации украли дозы вакцины из местного Центра первичной медико-санитарной помощи №2. Этой вакциной должны были сделать прививки пожилым людям.

В Нидерландах после вакцинации против коронавируса препаратом компании AstraZeneca умерла женщина. Такие же симптомы после прививки вакциной AstraZeneca обнаружили у 5 женщин.