Противники вакцинации похитили вакцину - защищали пенсионеров

В городе Мариуполь, что в Донецкой области, молодые люди украли вакцину от коронавируса.
Один из них отвлекал персонал и притворился, что ему стало плохо, а другие воровали препарат, сообщает One News.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "красном" Харькове подростки устроили вечеринку под рэп Моргенштерна
Противники вакцинации украли дозы вакцины из местного Центра первичной медико-санитарной помощи №2. Этой вакциной должны были сделать прививки пожилым людям.
В Нидерландах после вакцинации против коронавируса препаратом компании AstraZeneca умерла женщина. Такие же симптомы после прививки вакциной AstraZeneca обнаружили у 5 женщин.
Комментарии