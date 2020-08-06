Против заместителя главы МИД открыли дело за письмо об армянском геноциде

Против Бондаря открыли уголовное производство по заявлению Володиной. Фото: Reuters

Против заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара открыли уголовное производство.

Производство открыто Государственным бюро расследований по заявлению депутата от партии "Слуга народа" Дарьи Володиной о возможных неправомерных действий должностных лиц МИД Украины. Об этом сама Володина сообщила в Telegram.

Соответствующее заявление касается письма за подписью Боднара, который нардеп опубликовала на своей странице в Facebook в апреле. Письмо было назначено государственным органам власти в контексте 105-й годовщины трагических событий в Османской империи. В нем разъяснялось, что Украина не признает "геноцид армянского народа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокат Головань считает, что Печерский суд хочет незаконно передать дело судей ОАСК с НАБУ в ГБР

Это объясняется рядом факторов. В частности тем, что в конвенции ООН термин "геноцид" имеет другое определение, а также, что Армения не признала геноцидом Голодомор в Украине 1932-1933 годов.

Стоит заметить, что описанные в письме утверждение много лет является официальной позицией Украины.

Против Бондаря открыли уголовное производство по заявлению Володиной. Фото: Reuters

Окружной административный суд Киева открыл дело против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по иску телеканала "Прямой". Вещатель просит отменить решение о внеплановой проверке, которое Нацсовет принял за оскорбления в адрес Владимира Зеленского в эфире канала.