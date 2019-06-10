Против "Юры Енакиевского" возобновили расследование

Генеральная прокуратура Украины отменила закрытие дел в отношении экс-регионала из окружения Виктора Януковича Юрия Иванющенко.
Все детали об отмене закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня, сообщил УП источник в правоохранительных органах.
Экс-нардеп от Партии регионов Юрий Иванющенко, известный как "Юра Енакиевский", бежал из Украины после Революции достоинства.
Иванющенко объявляли в розыск по подозрению в присвоении имущества.
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В 2016 году нардеп Сергей Лещенко заявил, что экс-"регионала" в третий раз сняли с международного розыска, однако в ГПУ уверяли, что подозреваемый находится в розыске.
В начале 2017 суды закрыли все дела по Иванющенко. В ВСУ заявляли, что в закрытии дел виновна Генпрокуратура. В том же году Европейский суд принял решение об отмене санкций в отношении Юрия Иванющенко.
В начале июня 2019 стало известно, что Одесская прокуратура закрыла дело против Иванющенко, которое касалось возможного завладение средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерства одесского рынка "7 километр".
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