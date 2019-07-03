Против нас воюет не Путин или Кремль, а Россия - философ Вахтанґ Кебуладзе

Философ Вахтанг Кебуладзе: Путин - это враг сегодняшнего дня, а российские либералы - враги нашего будущего Фото: Екатерина Лукьяшко

Смена власти в России может не остановить войну на Донбассе, а ухудшить ситуацию.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал философ Вахтанг Кебуладзе.

"Из реальных вариантов есть 2. К власти придет еще более агрессивная стая военных ястребов, что приведет к обострению. Или - российские либералы. Но Путин - это враг сегодняшнего дня, а они - враги нашего будущего. С ними придется бороться нашим детям. И это будет сложнее. Потому что Путин - это агрессивная и нелегитимна для цивилизованного мира Россия. Зато Россия с якобы либеральным правительством будет сначала легитимной, но все равно агрессивной империей, ведь империя не может не быть агрессивной. Русский либерализм заканчивается на украинском вопросе", - говорит философ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин сейчас изучает Зеленского - экс-посол США в Украине

Эксперт считает, что РФ должна сохранять имперскую политику, для собственного выживания.

"Россия - империя, которая имеет все свои колонии в геополитическом теле. Если сегодня начнется дальнейший распад Российской империи, не ясно, где он должен закончиться. Либералы, если придут к власти, все равно будут попытаются сохранить целостность государства, потому что это их родина. А сохранять целостность империи означает реализовывать имперскую политику. Поэтому они в историко-политической ловушке, в которую могут затянуть и нас. Мы наконец должны осознать, что против нас воюет не Путин или Кремль, а Россия", - подытожил Кебуладзе

Полное интервью Вахтанга Кебуладзе читайте в 26-м номере журнала "Країна" за 4 июля.