Против экс-заместителя военного прокурора открыли дело

Информацию об этом преступлении в ОГУ узнали в СМИ. Фото: www.rbc.ua

Офис генпрокурора открыл дело против бывшего первого заместителя Главного военного прокурора Владимира Жербицкого.

Основанием для этого стало то, что он, возможно, получал взятку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Информацию о преступлении узнали виз СМИ. Можно предположить, что имеется в виду расследование журналистов программы "Наші гроші. Львів".

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"13 февраля 2020 года на основании уведомления в средствах массовой информации Офис генерального прокурора начал производство относительно возможного совершения бывшим первым заместителем Главного военного прокурора преступления. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере за непривлечение лиц к уголовной ответственности", - написали в сообщении.

В расследование журналистов говорилось, что бывший первый заместитель военного прокурора Владимир Жербицкий, который расследовал причастность нардепа Юрия Бойко к сделкам Сергея Курченко со сжиженным газом, стал совладельцем ООО "Трускавецкие лечебные воды", принадлежавшего людям из окружения нардепа.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что в Генпрокуратуре открыли дело против экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.