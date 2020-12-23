Против ексголовы СБУ позволили начать заочное расследование

Начать специальное досудебное расследование против ексголовы Службы безопасности Украины времен Майдана позволил Печерский районный суд в Киеве.
Об этом ходатайствовал следователь Государственного бюро расследований, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
Бывший глава СБУ скрывается от следствия и суда.
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Это разрешение дает право провести расследование заочно. Его предоставили в рамках уголовного дела по подозрению беглого президента Виктора Януковича и бывших топ-чиновников в незаконном препятствовании проведению митингов. Еще им инкриминируют превышение служебных полномочий.
Во время Революции достоинства председателем Службы безопасности был Александр Якименко.
Печерский районный суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в рамках дела о препятствовании проведения митингов на майдане Независимости в Киеве 18-20 февраля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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