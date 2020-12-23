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среда, 23 декабря 2020 13:01

Против ексголовы СБУ позволили начать заочное расследование

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Против ексголовы СБУ позволили начать заочное расследование
Сейчас бывший глава СБУ скрывается от следствия и суда. Фото: pixabay

Начать специальное досудебное расследование против ексголовы Службы безопасности Украины времен Майдана позволил Печерский районный суд в Киеве.

Об этом ходатайствовал следователь Государственного бюро расследований, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Бывший глава СБУ скрывается от следствия и суда.

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Это разрешение дает право провести расследование заочно. Его предоставили в рамках уголовного дела по подозрению беглого президента Виктора Януковича и бывших топ-чиновников в незаконном препятствовании проведению митингов. Еще им инкриминируют превышение служебных полномочий.

Во время Революции достоинства председателем Службы безопасности был Александр Якименко.

Печерский районный суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в рамках дела о препятствовании проведения митингов на майдане Независимости в Киеве 18-20 февраля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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