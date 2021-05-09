Протесты в Колумбии и тюльпаны на Буковине: показываем неделю в 12 интересных фото

Предлагем вспомнить, какой была эта неделя. Gazeta.ua собрала яркие фото с 3 по 9 мая.

3 мая на пляжах Одессы уже было людно.

Автор: Getty Images

4 мая в Лисичанске горела больница 19 века. Ее построил бельгийский инженер и предприниматель Эрнест Сольве. Больница не работает с 1995 года, постепенно здание разрушалось. 2019-го неизвестные разобрали крышу. После этого активисты, журналисты и местные жители создали инициативу "Подлечи больничку" для сохранения памятника. В марте в Лисичанске был экс-премьер Бельгии, президент Европейского Совета Шарль Мишель. Пообещал поддержать восстановление больницы. Пожар мог повлечь умышленный поджог, считают активисты.

Автор: Getty Images

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен (на фото - слева) и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 мая отдали дань погибшим в русско-украинской войне у Стены памяти вблизи Михайловского собора в Киеве. Также американский политик встретился с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

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Автор: Getty Images

В селе Мамаевцы Черновицкой области цветет тюльпанное поле. 1 мая его открыли для посетителей. На трех гектарах здесь высажены три миллиона луковиц тюльпанов. Для детей до 12 лет вход бесплатный.

Автор: Укринформ

На плацу выдающихся событий лицея-интерната № 23 "Кадетский корпус" имени Владимира Великого 7 мая состоялась торжественная церемония вручения погон ученикам кадетских классов и присяга Клятвы кадета.

Автор: Сергей Старостенко\Gazeta.ua

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX стоит на транспортере после успешного запуска и посадки 5 мая, штат Техас, США. SpaceX уже запускала прототипы Starship, но ракеты взорвались в полете перед приземлением или вскоре после. На этот раз он совершил точную посадку - загорелся, но не взорвался.

Автор: SpaceX

Люди сидят в очереди на прививку вакциной АстраЗенека в супермаркете немецкого Баден-Вюртемберга 5 мая. У врача есть 250 доз, для которых не нашлось желающих во время приема в больнице.

Автор: SpaceX

Надзиратель кормит выдр в новом вольере во время его торжественного открытия, Росток, Германия, 5 мая. Евразийская выдра - один из исчезающих видов в Центральной Европе. Немецкий фонд дикой природы объявил выдру животным 2021 года.

Автор: Getty Images

Два колумбийские изумруды и два цейлонские сапфиры, каждый из которых весит более 100 карат, показали в Женеве 6 мая. Будут в продаже аукциона Sotheby's 11 мая.

Автор: Getty Images

4 мая с воздуха сняли обрушенную эстакаду в Мехико, Мексика. В результате аварии накануне погибли 23 пассажира поезда метро.

Автор: Getty Images

Столкновения протестующих с полицией во время национальной забастовки 5 мая в Боготе, Колумбия. Несмотря на то, что правящая партия объявила об отзыве непопулярного законопроекта о налоговой реформе и отставке министра финансов, социальные волнения продолжаются. Управление ООН по правам человека осудило репрессии. Протесты проходят в крупных городах с 28 апреля.

Автор: Getty Images

Музыкальный фонтанный моста Юнцзя, освещенный ночью 5 мая, Цзиньхуа, провинция Чжэцзян, Китай.

Автор: Getty Images