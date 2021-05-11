Простуда и боли в суставах - медицинский гороскоп на 11 мая

Расслабиться поможет теплая ванна. Через метеозависимость могут беспокоить боли в суставах. Фото: pixabay.com

11 мая вы будете плохо переносить жару. Работайте в тени или в помещении с кондиционерами. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Уязвимыми будут связки и суставы, - говорит астрологиня. - Не провоцируйте обострения воспалительных процессов. Тренируйте дыхательную систему, больше двигайтесь на свежем воздухе. Легко будет потерять бдительность. Делайте больше пауз во время кропотливого труда. Расслабиться поможет теплая ванна. Через метеозависимость могут беспокоить боли в суставах. Остерегайтесь простуды. Не стоит посещать больных друзей. Вы легко можете заразиться".

Овен

Поддерживайте работу кроветворных органов. Не допускайте обезвоживания организма. Сгущение крови приведет к образованию тромбов.

Телец

Нервная система будет переносить чрезмерные нагрузки. Учитесь выходить из стрессовых ситуаций с наименьшими потерями. Расслабляйтесь сознательно.

Близнецы

Волосы теряют здоровый блеск и силу. Используйте бальзам для укрепления его корней. Откажитесь от окрашивания и химической завивки.

Рак

Не поднимайте тяжелого. Есть опасность растяжение связок. Следите за своей осанкой во время передвижения. Держите спину ровно.

Лев

Начните борьбу с сухим кашлем. Стимулируйте выделение мокроты. Не допускайте развития застойных явлений в легких.

Дева

Будет надоедает головная боль. Трудно будет сосредоточиться на работе. Устройте себе дополнительный отдых среди дня.

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Весы

Откажитесь от случайных половых связей. Берегитесь внешней инфекции. Делать аборты в этот день нельзя.

Скорпион

Проведите разгрузочный день. Больше пейте чистой воды. Ешьте преимущественно овощные и фруктовые блюда. Выводите шлаки из организма.

Стрелец

Берите с собой на работу домашние блюда. Откажитесь от фаст-фудов. Не ешьте на бегу. Возможно развитие желудочных расстройств.

Козерог

Повышается риск легочных заболеваний. Поддержите свой иммунитет растительными препаратами. Время бросать курить.

Водолей

Держите в тепле нижнюю часть тела. Не провоцируйте появления воспаления органов выделительной системы. Больным циститом следует быть внимательными.

Рыбы

Хуже будут чувствовать себя люди с низким артериальным давлением. Пейте в течение дня тонизирующие напитки. Полноценно питайтесь.

11 мая резко повышается плодовитость организма. Не допустите появления нежелательной беременности. Назвали четыре знака, которым будет везти во всем.