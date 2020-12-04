"Просим спасти жизнь нашей дочери" - родители просят о помощи

В Софии Нефедовой из Одессы диагностировали рак. Фото предоставлено Еленой Нефедовой

В 9-летней Софии Нефедовой из Одессы диагностировали рак головного мозга. В институте нейрохирургии девочке была проведена операция по удалению части опухоли. Ей необходимо лечение, которое оказывают только за границей. Его стоимость составляет около $42 тыс.

"В начале октября Софийка начала приходить со школы очень уставшей. У нее не было сил идти на рисование и в бассейн. У ребенка начало ухудшаться зрение и появились другие тревожные симптомы болезни. Врачи обнаружили опухоль головного мозга, которая быстро прогрессировала. Доченьку срочно прооперировали, но все новообразование удалить было нельзя. Оно находится на стволе мозга. Анализ показал, что опухоль злокачественная. Софийке необходимо протонная лучевая терапия параллельно с химиотерапией, чтобы избежать повторного роста опухоли. В Украине такого лечения нет. Мы отправили запросы в несколько зарубежных клиник. Ответ пришел из Санкт-Петербурга. Стоимость составляет около 42 тысяч долларов. Благодаря неравнодушным людям нам удалось собрать половину суммы. Остальное еще предстоит доплачивать. Обращаемся опять к людям, просим помочь спасти жизнь нашей доченьки", - рассказала Gazeta.ua мать Елена Нефедова.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка гривна - 5168 7574 0675 7619 и доллар - 5168 7450 1656 9755, евро - 4149 49934693 6188 (отец Нефедов Денис Вячеславович).

Карта Монобанк: 4441 1144 2080 2710 (отец Нефедов Денис Вячеславович).

Карта Сбербанк России: 2202 2024 8914 7854 (мать Нефедова Елена Васильевна).