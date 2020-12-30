"Прошу людей спасти мою маму" - дочь умоляет о помощи

Елена Шарова з Киева нуждается в помощи на лечение. Фото предоставлено Марией Шаровой

53-летняя Елена Шарова из Киева находится в реанимации клинической больницы скорой помощи. У нее обнаружили аневризму сонной артерии, острое нарушение мозгового кровообращения. Женщину вторично прооперирован. Нужна помощь на лечение.

"В середине ноября мама потеряла сознание. Она была без выходная. Пошла к подруге, хоть утром жаловалась на головную боль. На улице внезапно потеряла сознание. Ее забрала скорая помощь, как неизвестную. Мы ее искали четыре дня, нашли, когда обзванивала больницы. Кроме кровоизлияния в мозг, мама при падении получила еще и кровоизлияние в легкие. Ее срочно прооперировали. Впоследствии сделали обследование, все было хорошо. И 8 декабря выписали домой. Мама нормально себя чувствовала. Но 27 декабря ей снова стало плохо. Я быстро отреагировала и оказала первую помощь. Скорая помощь доставила ее в тяжелом состоянии. Обследование показало кровоизлияние в мозг, но несколько меньше, как было в прошлый раз. Маму снова прооперировали. Поставили повторную клипсу. Как будет дальше, неизвестно. Врачи говорят, сейчас все зависит от лечения и реабилитации. Поэтому нам очень нужна финансовая помощь. Я у мамы одна, нахожусь в декретном отпуске. Есть еще бабушка, но она уже очень старенькая и ее пенсия не поможет. Очень прошу людей спасти мою маму, потому что кроме меня у нее никого нет", - рассказала Gazeta.ua дочь Мария Шарова.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4996 5057 1399 или Монобанк: 5375 4141 2232 2950 (Шарова Мария Александровна).