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понедельник, 20 сентября 2021 11:23

"Прошу людей спасти мою Инну" - харьковчанка умоляет о помощи на лечение родной сестры

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Автор: Фото предоставлено Юлией Розовой
  49-летняя Инна Новикова из Харькова нуждается в обследовании и лечении по онкологии. Нужна помощь.
49-летняя Инна Новикова из Харькова нуждается в обследовании и лечении по онкологии. Нужна помощь.

У 49-летней Инны Новиковой из Харькова подозревают рак яичников. На обследование и лечение нужна помощь.

"В июле сестре удалили грыжу. А через две недели она начала задыхаться. Обнаружили, что легкие Инны на 90 процентов заполнены жидкостью. Ее скачали и назначили дополнительные анализы, - рассказала Gazeta.ua родная сестра Юлия Розова. - Но жидкость снова набирается. Кроме этого, у Инны подозревают цирроз печени и рак яичников. Опять необходимо много исследований. Все усложняет еще и сахарный диабет. Им сестра болеет много лет. На обследование и лечение нужны будут большие деньги. Нам их негде взять. Я воспитываю сына-инвалида. Живем на его пенсию. Кроме Инны и моего ребенка, больше никого нет. Поэтому прошу людей помочь спасти мою сестру".

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 4149 4991 2501 1815 (Розова Юлия Леонидовна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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Дата
20
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