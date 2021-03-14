Прощеное Воскресенье, Международный день бутерброда и видеомагнитофона - что празднуют 14 марта

Что 14 марта празднуют в Украине и мире. Фото: "Уніан".

14 марта в Украине празднуют День добровольца. В этот день в 2014-м первые 500 бойцов-добровольцев Самооборона Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы Киевской области для формирования первого добровольческого батальона. Затем из него сформировали батальон оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

В Верховной Раде постановление № 4261 "Об установлении Дня украинского добровольца" 17 января 2017 года поддержал 231 депутат. День установили с целью чествования мужества и героизма защитников, суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований.

Также сегодня День изобретения видеомагнетофона и День бутерброда.

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14 марта 1956-го публично продемонстрировали работу первого видеомагнитофона VRX-1000 марки Ampex для записи видеосигнала и звука на магнитную пленку и его воспроизведения. Его изобрел инженер-электрик Александр Понятов в Сан-Франциско. Уже в конце года прибор начали использовать местные телеканалы для отсрочки прямого эфира. Тогда его стоимость была $ 50 тыс. За год NASA начала сотрудничество с команией Понятова, которая продолжается до сих пор. На массовый рынок видеомагнитофон вышел только через несколько лет, и в 1970-х был предметом роскоши.

Есть несколько версий, кто придумал бутерброд. По одной - его изобрел английский аристократ, чтобы не пачкать руки во время еды. А поляки считают, что блюдо изобрел ученый Николай Коперник. Он, якобы, советовал мазать на хлеб масло, для того, чтобы избежать заболеваний. Сейчас бутерброд популярное блюдо в мире. Имеет множество вариантов - с мясом, рыбой, сыром, овощами, арахисовым пастой и фруктами.

Прощеное Воскресенье в этом году пришлась на 14 марта. У православных христиан - день накануне первого дня Великого поста. В Прощеное Воскресенье принято просить прощения у тех, кого обидели и прощать обидчиков.

Во времена ранних христиан монахи перед Великим постом оставляли свои храмы, чтобы уединиться в пустыне на 40 дней для молитвы. Только в воскресенье они собирались вместе на литургию. Поскольку пустыня полна опасностей, такая встреча могла быть последней. Монахи на всякий случай прощались со всеми и просили прощения друг у друга за все причиненные обиды. Впоследствии церковь распространила этот обычай на весь народ.

Также этот день - Международный день числа "Пи" и Всемирный день математики, День рек и Международный день действий против плотин, День вопросов и День бабочек.

Сегодня исполняется месяц с тех пор харьковчане 33-летний Александр Кудлай и 28-летняя Виктория Пустовитова приковали к своим рукам цепь. С ней запланировали прожить 3 месяца. У парня скованная правая рука, а у девушки - левая. Процесс сварки цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины.