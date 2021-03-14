Прощеное Воскресенье, Международный день бутерброда и видеомагнитофона - что празднуют 14 марта

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 1413
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 972
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 513
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2763
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1368
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 17811
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 270
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 351
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2475
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
5
8
4
15
14
5 поваров сделали рекордный рулет с блинов
5 поваров сделали рекордный рулет с блинов
Кличко принял участие в учениях по территориальной обороне
Кличко принял участие в учениях по территориальной обороне
Как выглядит &quot;Буковель&quot; во время локдауна
Как выглядит "Буковель" во время локдауна
В Доме профсоюзов, где гибли майдановцы, открыли покер клуб. Мы посмотрели, как он работает
В Доме профсоюзов, где гибли майдановцы, открыли покер клуб. Мы посмотрели, как он работает
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Видео
Все видео
Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза
Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 657
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2475
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 369
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 387
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 567
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
воскресенье, 14 марта 2021 12:02

Прощеное Воскресенье, Международный день бутерброда и видеомагнитофона - что празднуют 14 марта

  Комментировать
Прощеное Воскресенье, Международный день бутерброда и видеомагнитофона - что празднуют 14 марта
Что 14 марта празднуют в Украине и мире. Фото: "Уніан".

14 марта в Украине празднуют День добровольца. В этот день в 2014-м первые 500 бойцов-добровольцев Самооборона Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы Киевской области для формирования первого добровольческого батальона. Затем из него сформировали батальон оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

В Верховной Раде постановление № 4261 "Об установлении Дня украинского добровольца" 17 января 2017 года поддержал 231 депутат. День установили с целью чествования мужества и героизма защитников, суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований.

Также сегодня День изобретения видеомагнетофона и День бутерброда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Королевская чета выгнали из страны иудеев

14 марта 1956-го публично продемонстрировали работу первого видеомагнитофона VRX-1000 марки Ampex для записи видеосигнала и звука на магнитную пленку и его воспроизведения. Его изобрел инженер-электрик Александр Понятов в Сан-Франциско. Уже в конце года прибор начали использовать местные телеканалы для отсрочки прямого эфира. Тогда его стоимость была $ 50 тыс. За год NASA начала сотрудничество с команией Понятова, которая продолжается до сих пор. На массовый рынок видеомагнитофон вышел только через несколько лет, и в 1970-х был предметом роскоши.

Есть несколько версий, кто придумал бутерброд. По одной - его изобрел английский аристократ, чтобы не пачкать руки во время еды. А поляки считают, что блюдо изобрел ученый Николай Коперник. Он, якобы, советовал мазать на хлеб масло, для того, чтобы избежать заболеваний. Сейчас бутерброд популярное блюдо в мире. Имеет множество вариантов - с мясом, рыбой, сыром, овощами, арахисовым пастой и фруктами.

Прощеное Воскресенье в этом году пришлась на 14 марта. У православных христиан - день накануне первого дня Великого поста. В Прощеное Воскресенье принято просить прощения у тех, кого обидели и прощать обидчиков.

Во времена ранних христиан монахи перед Великим постом оставляли свои храмы, чтобы уединиться в пустыне на 40 дней для молитвы. Только в воскресенье они собирались вместе на литургию. Поскольку пустыня полна опасностей, такая встреча могла быть последней. Монахи на всякий случай прощались со всеми и просили прощения друг у друга за все причиненные обиды. Впоследствии церковь распространила этот обычай на весь народ.

Также этот день - Международный день числа "Пи" и Всемирный день математики, День рек и Международный день действий против плотин, День вопросов и День бабочек.

Сегодня исполняется месяц с тех пор харьковчане 33-летний Александр Кудлай и 28-летняя Виктория Пустовитова приковали к своим рукам цепь. С ней запланировали прожить 3 месяца. У парня скованная правая рука, а у девушки - левая. Процесс сварки цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прощеное Воскресенье, Международный день бутерброда и видеомагнитофона - что празднуют 14 марта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
марта

Вместе 24/7: месяц назад влюбленные скувалися цепью

Королевская чета выгнали из страны иудеев

Самое читаемое
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные Просмотров: 14527
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
15
 1 Просмотров: 11457
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
5
 Просмотров: 11043
Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу
Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу
6
 Просмотров: 10935
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
5
 1 Просмотров: 10215
Общество
Статистика коронавируса:есть хорошие новости
Статистика коронавируса:есть хорошие новости Просмотров: 936
Не идите по магазинах: гороскоп на 14 марта
Не идите по магазинах: гороскоп на 14 марта
 Просмотров: 2673
В Украине установили предельную стоимость путевок для льготников
В Украине установили предельную стоимость путевок для льготников Просмотров: 675
Прогноз погоды на неделю: что ожидать украинцам
Прогноз погоды на неделю: что ожидать украинцам Просмотров: 585
5 поваров сделали рекордный рулет с блинов
5 поваров сделали рекордный рулет с блинов
5
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
8
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
3
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
3
Зеленского будут выдвигать на второй срок
2
Данилов прояснил ситуацию вокруг "Мотор Сичи"
Голосов: 55552
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть