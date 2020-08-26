Пропускные пункты на админгранице с Крымом возобновляют работу: известна дата

Украина откроет КПВВ с оккупированным Крымом. Фото: Reuters

Правительство приняло решение об открытии КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом с 29 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Согласно решению Кабинета министров Украины 26 августа 2020, начиная с 00:00 29 августа (суббота) прекращает действие Распоряжение №979" О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 "от 8 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что правительство Украины приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.. Севастополя и выезда из нее с 9 августа.