Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым

Местные жители нашли пропавшего мальчика мертвым. Фото: Reuters

В Белгород-Днестровском районе Одесской области пропавшего без вести 8-летнего мальчика нашли мертвым в пруду.

Об этом сообщает Главное управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня, 22 августа.

"Житель села Старая Царичанка Андрей Чабан, 2012 г.р., 20 августа около 17:00 вышел из дома в магазин и не вернулся.

21 августа в 13:30 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на берегу местного пруда нашли обувь ребенка. Водолазы полностью обследовали пруд, но пропавшего не обнаружено ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика

Так, тело мальчика нашли местные жители только сегодня, 22 августа около 7.45.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

На Киевщине 10 августа нашли мертвой 12-летнюю Софию Недобой с Яготина. Девочка исчезла накануне - ушла из дома на ул. Чехова около 19:00 и не вернулась. Школьницу задушили.