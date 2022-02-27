Пропагандистское СМИ оккупанта готовило статью о "величии России": победу готовы были готовы праздновать 26 февраля

"Рашистские" СМИ готовили статью на случай победы РФ. Фото: Корреспондент

Пропагандистское СМИ России РИА "Новости" готовило статью о победе страны-оккупанты.

Публикацию планировали на 26 февраля, но вдруг что-то пошло не так и Интернет запомнил. Веб-архив можно посмотреть здесь.

"Новый мир рождается на наших глазах. Военная операция России в Украине открыла новую эпоху – причем сразу в трех измерениях", говорится в статье.

Статья наполнена пропагандистскими штампами о "величии России" и радости о восстановлении СССР.

"Здесь начинается новый период и в идеологии, и в самой модели нашего социально-экономического устройства – но об этом стоит поговорить отдельно чуть позже", говорится в статье.

Четвертые сутки в Украине идет полномасштабная война - войска России вторглись на территорию Украины и пытаются продвинуться вглубь государства. ВСУ героически защищает Украину от врага. Однако ряд граждан нескольких государств, в частности России, верят дезинформации, отрицающей развертывание войны в Украине.