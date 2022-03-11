Пропагандистке Симоньян объявили подозрение. На очереди международный розыск

"Симоньян Маргарита Семеновна, ваш процессуальный статус в Украине – подозреваемое лицо".

Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, обращаясь к кремлевской пропагандистке, которая является одним из самых активных сторонников и разжигателей войны против Украины.

"Следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в соответствующем ходатайстве, нашел их обоснованными и мотивированными. Таким образом, украинский суд разрешил вас, Маргарита Семёновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Поскольку исполнить этот приказ суда на территории РФ не представляется возможным (пока ещё), украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления подозреваемого лица в международный розыск. По мнению украинской прокуратуры и ссылаясь на практический опыт, вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции в Украину", - написала прокурор.

Также Венедиктова посоветовала пропагандистке не верить слепо на слово представителям властей в РФ, которые, весьма вероятно, порекомендуют не переживать.

"Наймите хороших юристов и посоветуйтесь. Для нас в Украине очень важно, чтоб всё было по букве и духу закона. Состязательность, прозрачность и доступ к правосудию - у вас моя гарантия", - добавила генпрокурор.

Автор: facebook.com/irina.venediktova Российскую журналистку Симоньян Маргариту объявили в международный розыск

Автор: facebook.com/irina.venediktova Российскую журналистку Симоньян Маргариту объявили в международный розыск Симоньян обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Такие действия, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.