Прокуроров по делу расстрелов на Майдане исключили из судебного процесса

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
1 Просмотров: 2592
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 108
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 6786
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6102
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 945
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 387
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3105
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2133
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3330
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1845
Фото
Все фото
5
7
9
4
7
Украинская морская охрана получила новые катера
Украинская морская охрана получила новые катера
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
В Украине зажгли уникальную елку
В Украине зажгли уникальную елку
Переквалифицировалась из учительницы на сыровара - украинка рассказала о жизни в Швейцарии
Переквалифицировалась из учительницы на сыровара - украинка рассказала о жизни в Швейцарии
Видео
Все видео
"Мисс Львов" оскандалилась в эфире российского телеканала
"Мисс Львов" оскандалилась в эфире российского телеканала
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
В Карпатах провели праздничный маскарад
В Карпатах провели праздничный маскарад
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1044
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3330
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3357
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1413
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 297
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
суббота, 28 декабря 2019 12:51

Прокуроров по делу расстрелов на Майдане исключили из судебного процесса

  Комментировать
Прокуроров по делу расстрелов на Майдане исключили из судебного процесса
Прокуроров, которые несколько лет работали над делом о расстрелах на Институтской, исключили из судебного процесса. Фото - Цензор. НЕТ

Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.

Соответствующее постановление принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сообщает hromadske.

"Есть основания для замены прокуроров, предусмотренные законом, они не были соблюдены. Но это постановление не может быть обжаловано, то есть на сегодня мы лишены полномочий, поэтому сегодня мы вынуждены были оставить судебное заседание", - сказал Донской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд отпустил под домашний арест "беркутовца", которого обвиняют в расстрелах на Майдане

Накануне Рябошапка заменил в этом деле группу прокуроров: Донского, Земскова, Симонова и Иванова постановлено заменить на Сергея Куцого, Виталия Субботина, Александра Шеваленка.

27 декабря Киевский апелляционный суд согласовал такую ​​замену, однако оставил обе группы прокуроров по делу.

28 декабря апелляционный суд продолжает заседание, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014. Так, защита обвиняемых по этому делу Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина просит освободить их трех из-под стражи. А защита Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, - просит отменить им меру пресечения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прокуроров по делу расстрелов на Майдане исключили из судебного процесса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Семь подземных толчков разрушили три провинции

Самое читаемое
&quot;Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат&quot;
"Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат" Просмотров: 32059
Фотограф Тони Келли: &quot;зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний&quot;
Фотограф Тони Келли: "зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний"
28
 Просмотров: 12583
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 5 Просмотров: 12582
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 11862
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
 Просмотров: 9207
Общество
Коммуникации – важнейшая часть работы государственного служащего – Авдеев
Коммуникации – важнейшая часть работы государственного служащего – Авдеев
Новогодние праздники-2020: сколько украинцы будут отдыхать в январе
Новогодние праздники-2020: сколько украинцы будут отдыхать в январе Просмотров: 144
Суд отпустил из-под стражи обвиняемых в теракте в Харькове, которых Россия хочет обменять
Суд отпустил из-под стражи обвиняемых в теракте в Харькове, которых Россия хочет обменять Просмотров: 72
Украинская морская охрана получила новые катера
Украинская морская охрана получила новые катера
5
 Просмотров: 351
Война в Украину попала в перечень главных конфликтов 2020 года
Война в Украину попала в перечень главных конфликтов 2020 года Просмотров: 81
Больше всего комментируют
6
После "нормандии": депутат намекнул на изменения в "формуле Штайнмайера"
5
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
5
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
4
В Раде заговорили о повышении зарплат нардепам до 100 тыс. грн
3
Представитель США сделал заявление о деле Шеремета
Голосов: 47794
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua