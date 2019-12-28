Прокуроров по делу расстрелов на Майдане исключили из судебного процесса

Прокуроров, которые несколько лет работали над делом о расстрелах на Институтской, исключили из судебного процесса. Фото - Цензор. НЕТ

Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.

Соответствующее постановление принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сообщает hromadske.

"Есть основания для замены прокуроров, предусмотренные законом, они не были соблюдены. Но это постановление не может быть обжаловано, то есть на сегодня мы лишены полномочий, поэтому сегодня мы вынуждены были оставить судебное заседание", - сказал Донской.

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Накануне Рябошапка заменил в этом деле группу прокуроров: Донского, Земскова, Симонова и Иванова постановлено заменить на Сергея Куцого, Виталия Субботина, Александра Шеваленка.

27 декабря Киевский апелляционный суд согласовал такую ​​замену, однако оставил обе группы прокуроров по делу.

28 декабря апелляционный суд продолжает заседание, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014. Так, защита обвиняемых по этому делу Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина просит освободить их трех из-под стражи. А защита Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, - просит отменить им меру пресечения.