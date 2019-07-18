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четверг, 18 июля 2019 19:07

Прокуратура выступила против снятия судимости с экс-нардепа Виктора Лозинского

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Прокуратура выступила против снятия судимости с экс-нардепа Виктора Лозинского
Прокуратура Киева подала кассационную жалобу. Фото: Liga

На ршение о досрочном снятии судимости с экс-нардепа Виктора Лозинского Прокуратура Киева готовит кассационную жалобу.

Нардеп был осужден за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"26 июня Киевский апелляционный суд отказал нам в удовлетворении жалобы на решение суда первой инстанции о досрочном снятии судимости с бывшего народного депутата.

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По мнению суда апелляционной инстанции, сторона защиты подала все подтверждающие документы для снятия с него судимости. Однако, столичная прокуратура с такой позицией не согласна. Сейчас готовимся обжаловать это решение в кассационном порядке", - сообщила Максимец.

16 июня 2009 в результате столкновения на территории охотничьих угодий в Голованевском районе Кировоградской области был убит местный житель Валерий Олейник. Следствие установило, что Виктор Лозинский вместе с бывшими прокурором района Евгением Горбенко и главным милиционером Михаилом Ковальским жестоко расправились над человеком. За это, экс-депутата приговорили к 10 годам тюрьмы.

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