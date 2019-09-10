"Прокол российских опергрупп" – Сенцов выдаст дневник, написанный в заключении

Олег Сенцов выдаст свой дневник "145 дней" в следующем году. Фото: static.ukrinform.com

Олег Сенцов смог вывезти дневник, который писал в российской тюрьме.

Во время заключения написал сценарии, рассказы и книги, об этом Сенцов заявил на пресс конференции.

"Я начал вести дневник с третьего дня голодания. И писал каждый день, все 145 дней. Все, что происходило, все свои мысли. Писал, не зная, что будет со мной, что будет дальше. Я рисковал, потому что рукописи могли забрать. меня обыскивали каждый день. Я вывез свой дневник - это большой прокол российских опергрупп. Ребята, всем большой привет ... "- сказал Сенцов.

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Он выдаст свой дневник "145 дней" в следующем году.

"15 тетрадей - это не мысли, не вода. Это - уже законченые сценарии, книги, сборники рассказов. Это рукописи, с которыми надо работать дальше. Мне не создавали препятствий (в работе над рукописями - ред.). Они знали, что пишу . Я писал постоянно " - рассказал Олег Сенцов.

"Я не люблю о себе говорить, в том числе и о голодании. Я написал дневник "145 дней". Несколько исписанных тетрадей. Думаю, что в следующем году он будет выдан. Кому интересно, может все прочитать и понять " - сказал он.

Сенцов заверил, что рассказ "Собака" экранизировать не будут.

"Если бы я хотел, то написал бы сценарий и снял фильм. Все рассказы из сборника "Жизнь" не поддаются экранизации " - отметил он.

Во время пресс конференции он также поблагодарил за приглашение на борщ. "Мама очень хорошо готовит борщ, просто не дошли руки. С борщом у нас все хорошо " - сказал он.

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили с российского плена, планировал начать вторую голодовку в мае 2019-го.О намерениях начать вторую голодовку знал только адвокат Сенцова.