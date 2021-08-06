Производитель вакцин от Covid-19 Moderna заявил о необходимости третьей прививки

Может потребоваться третья прививка. Фото: Reuters

Фармацевтическая компания Moderna заявила, что третья прививка ее препаратом вызвала стойкий ответ антител против очень заразного штамма Delta.

Ее препарат сохраняет 93% эффективности через полгода после введения второй дозы. Это превышает показатели Pfizer, эффективность которой после второй прививки составила 84%, сообщил телеканал CNBC.

Несмотря на хорошие показатели после второй прививки вакциной Moderna, перед наступлением холодного времени года вероятно понадобится третья, бустерная доза препарата.

По оценке специалистов компании, сочетание штамма Delta, усталости людей от масок и переход людей с улицы в помещение по мере похолодания, приведет к росту случаев заболевания среди вакцинированных.

"Учитывая это взаимовлияние, мы считаем, что третья бустерная доза, вероятно, потребуется перед наступлением зимы", — заявили в Moderna.

Клинические исследования второй фазы показали устойчивую иммунную реакцию третьей дозы, в том числе против штамма Delta.

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Ранее о необходимости третьей дозы заявили в компании Pfizer. Согласно исследованию компании, бустерная доза Pfizer может сильно усилить защиту от штамма Delta. Уровень антител повышается в 5-11 раз в зависимости от возраста вакцинированных.