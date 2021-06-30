Производитель одной из вакцин заявил об эффективности против "Дельта"-штамма

Moderna эффективна против штамма коронавируса "дельта". Фото: Reuters

Компания Moderna сообщила, что ее вакцина от Covid-19 эффективна против вариантов коронавируса, в частности против более заразного штамма "Дельта".

"В результате вакцинации препаратом от Covid-19 компании Moderna вырабатываются нейтрализующие титры антител против всех вариантов, в том числе и против варианта "Дельта", - говорится в пресc-релизе, опубликованном на сайте компании.

Cогласно проведенному анализу, по варианту "Дельта" наблюдается лишь "незначительное сокращение нейтрализующих титров", вырабатываемых вакциной. Подобным образом вакцина проявляет себя и в ситуации с другими индийскими штаммами, а также с бразильским вариантом "Дельта".

"Новые данные радуют и усиливают нашу веру в то, что вакцина от Covid-19 компании Moderna будет защищать от новых выявленных вариантов", - приводят в документе слова главы компании Стефана Банселя.

"Эти цифры говорят о важности продолжения вакцинации населения", - подчеркнул Бансель.

В Индии, где впервые был обнаружен вариант "Дельта", одобрили экстренное применение вакцины Moderna для жителей в возрасте старше 18 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые разрабатывают Covid-вакцину в съедобных полосках

Ученые исследовали эффективность и безопасность для детей китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которой прививают и в Украине. Она выработала иммунитет к вирусу почти в 100% случаев.