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пятница, 27 августа 2021 09:00

Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки

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Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки
За свою карьеру актер сыграл более 100 ролей в кино. Фото: espreso

Выдающийся украинский актер Богдан Ступка 27 августа мог бы праздновать 80-летний юбилей. В 2012 году он умер за месяц до дня рождения.

Родом был из Львовщины. К сцене его приучили родственники: отец пел в хоре Львовского оперного театра, мамин старший брат был там же солистом, а тетя - главным концертмейстером.

За кулисами театра Богдан Ступка увидел и услышал многих выдающихся певцов послевоенного времени.

1961 года он закончил актерскую студию при Львовском академическом драматическом театре имени Марии Заньковецкой и до 1978 года работал в этом театре. Его творческим наставником был Сергей Данченко, который в 1978 году возглавил Киевский академический драматический театр имени Ивана Франко. В том же году по приглашению своего наставника Ступка перешел в этот театр.

2001 года, после смерти Сергея Данченко Богдан Ступка возглавил Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко. Его сын Остап играл ведущие роли в театре под руководством отца.

За свою карьеру актер сыграл более 100 ролей в кино.

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"Мне все говорят:" Богдан, ты помешался на своих украинцах ". А я вот недавно выяснил, что семья Фрейда была родом из Украины, из города Тысменица. Поехал туда. Вот, говорю, ведь Фрейд из ваших мест! А они без понятия. Сидят все и норковые шубы шьют ", - говорил актер.

Богдан Ступка в течение всей своей жизни имел сильную связь с матерью. Даже родились они в один день - 27 августа. К советам матери Богдан прислушивался всю жизнь. -То сказал, что хочет умереть в тот день, когда не стало его матери - 23 июля. К этой дате Ступка не дожил всего сутки.

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Дата
27
августа

Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки

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