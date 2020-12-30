Прогноз погоды на Рождество - будет ли снег

Первые дни января будут теплые. Фото: pinterest.com

В начале 2021 в Украине будет преимущественно теплая погода.

Однако до 3 января температура снизится до -5 °, а на востоке страны - и до -8 ° ночью. Днем ожидается около 0 ° или слабый плюс, сообщила заместитель начальника метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают "Факты".

"Настоящая зима на Новый год будет в Карпатах, где 30 и 31 декабря ожидается существенный снег. В новогоднюю ночь на севере страны, а также в столице возможен дождь с мокрым снегом", - рассказала она.

А вот на Рождество будет значительно холоднее. 6 и 7 января ночная температура снизится до -3 ° ...- 8 °, на востоке до -10 °. Днем ожидается около 0 °.

Украинцы в этом году планируют потратить меньшую сумму на новогодний стол, чем 2 предыдущих года. На праздничные угощения они потратят около 1,5 тыс. грн.