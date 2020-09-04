Прогноз на 5-6 сентября: почему нельзя проспать первые выходные осени

Надо провести время в семейном или дружеском кругу, радоваться людям, которые вас окружают. Фото: pixabay.com

5-6 сентября в вашу жизнь войдет новый человек. Не позволяйте себе разрушить давно налаженые отношения. Это будет неустранимая ошибка. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Суббота - день изобретателей, - говорит атсролог. - Беритесь за решение сложных конструктивных задач. Найдете оригинальные технические решения. Не стоит идти в парикмахерскую, шить себе одежду. Цвет купленных предметов интерьера окажется неудачным. Работа представителей сервисных служб не будет удовлетворять вас. Относитесь осторожно к чужим вещам. Воскресенье будет более спокойным днем. Хозяйки смогут порадовать домашних кулинарными шедеврами. Уделите время семье. Эти выходные нельзя проспать. Надо провести время в семейном или дружеском кругу, радоваться людям, которые вас окружают".

Овен

Кое в чем придется себе отказать. Заработанных денег хватит только на необходимое. Однако окружающие охотно будут помогать вам.

Телец

Недостатка средств не будет ощущаться. При необходимости окажите финансовую помощь близким. Побалуйте себя вкусненьким.

Близнецы

Поездка на отдых в собственном авто обойдется дорого. Понадобится срочный ремонт. Не пользуйтесь кредитными карточками.

Рак

Не занимайтесь сверкой финансовой документации. Отложите решение имущественных вопросов до понедельника. Ошибки в расчетах обойдутся недешево.

Лев

Принципиальных изменений к лучшему в сфере финансов не предвидится. Намеченные покупки лучше сделать утром в воскресенье. Заемные людям вещи вернутся к вам поврежденными.

Дева

Будьте внимательны при осуществлении покупок. По неосмотрительности дважды оплатите за один товар. Потерянные вещи не скоро найдутся.

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Весы

Устройте себе отдых по своему вкусу. Денег хватит. При случае используйте шанс заработать дополнительную копейку.

Скорпион

Работа в выходные большой прибыли не принесет. И потребности в ней не будет. Ваши финансовые дела шли неплохо в течение недели. Отдохните. Удалите старые вещи из дома.

Стрелец

Желательно не ходить по магазинам без определенной цели. Деньги будут быстро таять. А приобретенные мелочи не будут по-настоящему полезными.

Козерог

Вам повезет с деньгами в воскресенье. Неожиданно знакомые решат заранее вернуть свой долг. Поход на рынок спланируйте на воскресенье. Избегайте штрафов на дорогах.

Водолей

Нехватка денег не позволит свободно планировать отдых. И отказывать себе в маленьких удовольствиях не следует. Все же карман не будут пустым.

Рыбы

Убытки принесут детские шалости. Через имущественные споры может пострадать ваш кошелек. Не будьте мелочными.

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