Прогноз на 5-6 сентября: почему нельзя проспать первые выходные осени

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 369
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 207
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 126
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 396
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 810
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 693
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2718
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 648
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 648
Фото
Все фото
3
11
7
15
12
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Форма для столичных коммунальщиков на Ukrainian Fashion Week. Среди моделей - Владимир Кличко
Форма для столичных коммунальщиков на Ukrainian Fashion Week. Среди моделей - Владимир Кличко
Видео
Все видео
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
Американские бомбардировщики B-52 впервые пролетели над Украиной
6-летняя девочка из Трускавца стала звездой интернета
6-летняя девочка из Трускавца стала звездой интернета
51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде
Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде
Установили участников перестрелки под Киевом - среди них граждане РФ
Установили участников перестрелки под Киевом - среди них граждане РФ
Интервью
1/5
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 2700
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2493
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 648
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 963
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5931
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
04 сентября 2020
Просмотров: 198
Кагебешник XVII століття
У класичній повісті "Маруся" Марії Маркович, відомої під псевдо Марко Вовчок, є важливий епізод. Українська дівчина Маруся допомагає запорозькому ...
суббота, 05 сентября 2020 07:00

Прогноз на 5-6 сентября: почему нельзя проспать первые выходные осени

  Комментировать
Прогноз на 5-6 сентября: почему нельзя проспать первые выходные осени
Надо провести время в семейном или дружеском кругу, радоваться людям, которые вас окружают. Фото: pixabay.com

5-6 сентября в вашу жизнь войдет новый человек. Не позволяйте себе разрушить давно налаженые отношения. Это будет неустранимая ошибка. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Суббота - день изобретателей, - говорит атсролог. - Беритесь за решение сложных конструктивных задач. Найдете оригинальные технические решения. Не стоит идти в парикмахерскую, шить себе одежду. Цвет купленных предметов интерьера окажется неудачным. Работа представителей сервисных служб не будет удовлетворять вас. Относитесь осторожно к чужим вещам. Воскресенье будет более спокойным днем. Хозяйки смогут порадовать домашних кулинарными шедеврами. Уделите время семье. Эти выходные нельзя проспать. Надо провести время в семейном или дружеском кругу, радоваться людям, которые вас окружают".

Овен

Кое в чем придется себе отказать. Заработанных денег хватит только на необходимое. Однако окружающие охотно будут помогать вам.

Телец

Недостатка средств не будет ощущаться. При необходимости окажите финансовую помощь близким. Побалуйте себя вкусненьким.

Близнецы

Поездка на отдых в собственном авто обойдется дорого. Понадобится срочный ремонт. Не пользуйтесь кредитными карточками.

Рак

Не занимайтесь сверкой финансовой документации. Отложите решение имущественных вопросов до понедельника. Ошибки в расчетах обойдутся недешево.

Лев

Принципиальных изменений к лучшему в сфере финансов не предвидится. Намеченные покупки лучше сделать утром в воскресенье. Заемные людям вещи вернутся к вам поврежденными.

Дева

Будьте внимательны при осуществлении покупок. По неосмотрительности дважды оплатите за один товар. Потерянные вещи не скоро найдутся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изменение окружения, новые прибыли и выход из депрессии: астролог дала прогноз на сентябрь

Весы

Устройте себе отдых по своему вкусу. Денег хватит. При случае используйте шанс заработать дополнительную копейку.

Скорпион

Работа в выходные большой прибыли не принесет. И потребности в ней не будет. Ваши финансовые дела шли неплохо в течение недели. Отдохните. Удалите старые вещи из дома.

Стрелец

Желательно не ходить по магазинам без определенной цели. Деньги будут быстро таять. А приобретенные мелочи не будут по-настоящему полезными.

Козерог

Вам повезет с деньгами в воскресенье. Неожиданно знакомые решат заранее вернуть свой долг. Поход на рынок спланируйте на воскресенье. Избегайте штрафов на дорогах.

Водолей

Нехватка денег не позволит свободно планировать отдых. И отказывать себе в маленьких удовольствиях не следует. Все же карман не будут пустым.

Рыбы

Убытки принесут детские шалости. Через имущественные споры может пострадать ваш кошелек. Не будьте мелочными.

Астролог удивила прогнозом на первую неделю осени и рассказала, кому звезды обещают невиданный успех.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прогноз на 5-6 сентября: почему нельзя проспать первые выходные осени». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 43418
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
5
 Просмотров: 34886
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
8
 Просмотров: 11718
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
6
 2 Просмотров: 11646
Оккупанты обстреляли из &quot;Смерча&quot; украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
 Просмотров: 8199
Общество
В Минфине подсчитали остаток в коронавирусном фонде
В Минфине подсчитали остаток в коронавирусном фонде Просмотров: 171
В Украине урегулируют удаленную работу
В Украине урегулируют удаленную работу Просмотров: 144
В ВОЗ сообщили кто получит вакцину от коронавируса в первую очередь
В ВОЗ сообщили кто получит вакцину от коронавируса в первую очередь Просмотров: 297
Второго жесткого карантина в Украине не будет - Шмыгаль
Второго жесткого карантина в Украине не будет - Шмыгаль Просмотров: 234
Суд арестовал владельца банка "Аркада"
Суд арестовал владельца банка "Аркада" Просмотров: 63
Больше всего комментируют
7
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
3
Тур Пальчевский в Ровно показал запрос на умеренных политиков на западе - политолог
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
3
Люди меньше доверяют Зеленскому - опрос
2
Рада провалила вопрос САП
Голосов: 53090
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua