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среда, 27 ноября 2019 07:00

Прогноз на 27 ноября: какие неожиданности готовит любовный гороскоп

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Прогноз на 27 ноября: какие неожиданности готовит любовный гороскоп
Занимать людям деньги не стоит. Вернуть их обратно будет непросто. Фото: stb.ua

27 ноября берегите нервную систему. Утоляйте страсти, потому что через них можно наделать беды и себе, и окружающим. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день все будут куда-то спешить. Ухудшается память. Трудно будет удерживать в голове все необходимое. Поэтому пользуйтесь записными книжками. Резко повышается аварийность на дорогах. Особенно в вечернее время. Следите за рулем. Обещанной прибыли не будет. Откажитесь от некоторых расходов. Занимать людям деньги не стоит. Вернуть их обратно будет непросто".

Овен

Проснетесь с желанием изменить все. Ближе к вечеру настроение испортится. Встретьтесь с милыми утром. Посвятите вторую половину дня решению собственных проблем.

Телец

Ожидаются очередные денежные поступления. Позаботьтесь об улучшении жилищных условий. Обновите интерьер своего дома. Партнеры не будут до конца откровенными с вами. Дайте им возможность разобраться в своих проблемах.

Близнецы

Спланируйте свой день заранее. Экспромт получится неудачным. Не пытайтесь свидание втиснуть между деловыми встречами и переговорами. Не заставляйте любимых ждать вас.

Рак

Родные заставят забыть о собственных нуждах. Все время вы будете заниматься чужими делами. Больше внимания уделите младшему поколению.

Лев

Деньги будут водиться в кармане. От некоторых собственных планов на них придется отказаться. В вашей помощи будут нуждаться близкие люди. Интересным будет первое свидание.

Дева

Прихода заработанных денег придется еще немного подождать. Ограничьте свои расходы. Любимые превратят дом на шумный балаган. Вам придется терпеть присутствие неожиданных гостей.

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Весы

Этот день обещает неприятные неожиданности. Будут теряться любимые вещи. Удачных покупок не будет. Но отношения с любимыми круто изменятся к лучшему.

Скорпион

Избегайте участия в азартных играх. Оставайтесь в этот вечер дома. Принимайте гостей. Займитесь любимыми делами. Не ищите себе лишних хлопот.

Стрелец

Используйте возможность заработать деньги даже во время обеденного отдыха. Фортуна на вашей стороне. Только не стоит покупать средства связи. Любимые могут избегать откровенных разговоров. Не заставляйте их лгать или оправдываться.

Козерог

Не будьте слишком доверчивыми. Знакомые и коллеги начнут разбрасываться обещаниями, но вряд ли сдержат их. Вы рискуете просидеть весь вечер в ожидании.

Водолей

На любовном фронте ждут поражения. Поэтому не теряйте времени на поиски приключений. Усложнятся отношения с родителями партнеров.

Рыбы

Сдвигов к лучшему в отношениях с партнерами не будет. И вы и не прилагать к этому усилия. Не встревайте в конфликты между родственниками.

Астролог рассказала, чего ждать от последней недели ноября.

Автор: Gazeta.ua
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