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пятница, 14 января 2022 03:36

Проглотила 11 магнитов: в Харькове госпитализировали годовалую девочку

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Проглотила 11 магнитов: в Харькове госпитализировали годовалую девочку
Ребенка, проглотившего магниты, прооперировали. Сейчас она поправляется. Фото: Pexels

В Харькове годовалая девочка проглотила 11 магнитов. Ее срочно госпитализировали.

Об этом сообщила Харьковская областная клиническая больница 1 в Facebook.

Ребенка срочно госпитализировали в больницу с подозрением на пищевое отравление. Однако после диагностики в ее кишечнике обнаружили 11 магнитов.

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"Они соединились между собой и образовали кольцо. Магниты привели к тяжелой хирургической патологии", - говорится в сообщении.

Врачи провели сложную операцию и удалили магниты. Сейчас девочка поправляется.

В городе Черноморск Одесской области ребенок проглотил 4 магнита. Он ходил с ними трое суток. Девочку чудом спасли.

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