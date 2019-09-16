Проэкт Приватбанка: искусственный интеллект будет распознавать мошенников

Приватбанк введет первую в Украине систему поведенческой биометрии, которая будет анализировать действия клиентов. Фото: day.kyiv.ua

Приватбанк введет первую в Украине систему поведенческой биометрии, которая будет анализировать действия клиентов.

Проект стартует до конца 2019 вместе с MasterCard, пишет hromadske.

"NuDetect позволит онлайн-банкингу и мобильному приложению "Приват24" проверять клиентов за их уникальным поведением при взаимодействии с устройствами или приложениями. Решение анализирует сотни сигналов, включая характеристики устройства, пассивные биометрические и поведенческие показатели. Потом - сравнивает их с образом поведения пользователя в прошлом", - объясняют в банке.

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Технология должна уменьшить количество мошенничеств. Банк обещает держать биометрические данные в тайне.

Искусственный интеллект будет анализировать действия клиентов и создавать профайлы их поведения за 300 параметрами.

За ними программа будет определять, является ли человек мошенником.

ПриватБанк запустил обновленную версию своего онлайн-банкинга Privat24.