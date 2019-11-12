"Продвигает идею гражданского конфликта на Донбассе" - офицер о заявлениях Сивохо

Без россиян местные вооруженные маргиналы на Донбассе не составят большой угрозы. Фото: Тарас Подолян

Воинственное меньшинство диктует надоевшую политику, а большинство хочет мира, говорит советник секретаря Совета национальной безопасности Сергей Сивохо. Он повторяет тезисы российской пропаганды.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит офицер резерва Вооруженных сил Роман Кулык.

"Сивохо говорит, что ездил в Петровское, и там люди хотят разведения. Но эта территория оккупирована много лет и потом его поправляют. Абсолютно некомпетентный человек. Продвигает идею выборов на захваченных территориях, там, мол, у них есть социология, согласно которой все равно победит "Слуга народа". Это - инфантильная оценка ситуации на основе сомнительных данных. А Сивохо является человеком из президентского окружения и транслирует взгляды команды. Наивно думать, что это его личное мнение. Ведь никто из партии не отреагировал на глупые речи Сивохо. Поэтому его заявления тревожат", - говорит Роман Кулык.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский убеждает мир, что Украина не способна больше сопротивляться Путину

По его словам, инициатива Сивохо создать центр примирения - шокирующая.

"С кем должны мириться? У нас прямая агрессия России. Без нее мы быстро вернули бы оккупированные территории. Первый и второй армейские корпуса боевиков интегрированы в 8-ю армию Южного военного округа РФ. Без россиян местные вооруженные маргиналы не будут представлять большой угрозы. Поэтому нам не с кем

мириться на Донбассе. Люди, которые там живут, или лояльные Украине граждане. Или пророссийские, с которыми любое примирение невозможно априори. А Сивохо легитимизирует медведчуковскую риторику про гражданский конфликт, который нам навязывает Россия.

Очевидно секретарь СНБО Алексей Данилов согласен с этой позицией или не имеет авторитета, чтобы возразить. Это выбрасывает Россию как участника из уравнения войны на Донбассе. Нужно добиваться вывода российских войск, власти над границей и освобождения Крыма", - добавляет офицер.

Полное интервью с Романом Кулыком читайте в журнала "Країна" от 14 ноября.